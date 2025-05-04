Çorum FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 Mağlup Ederek Küme Düşürdü

Trendyol 1. Lig 37. haftasında Çorum FK evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Şanlıurfaspor küme düştü.

Maçtan dakikalar

41. dakikada sol kanattan Leandro Deyrino Kappel'in açtığı ortaya yükselen Bouly Junior Sambou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi 0-1.

60. dakikada hızlı bir koşuyla kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan Ege'nin şutunda top ilk önce kaleciye daha sonra ise üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

78. dakikada sol kanattan açılan topu sağa çeken Ali Akman topu ağlarla buluşturarak beraberliği yakaladı. 1-1

90+9. dakikada Suat Kaya'nın şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan

Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Loick Landre (Zargo Toure dk. 60), Ferhat Yazgan, Hasanege Akdoğan, Atakan Akkaynak (Ali Akman dk. 75), Kadir Seven, Geraldo (Ozan Sol dk. 83), Erkan Yaş, Atakan Cangöz (Coşqun Diniyev dk. 83), Eren Karadağ ( Suat Kaya dk. 61)

Yedekler: Timurhan Kartal, Mahmut Eren Güler, Kerem Kalafat, Taha İbrahim Rençber, Can Efe Bozacı

Teknik Direktör: Can Güçer

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Phlip Awuku, Leandro Kappel (Safa Kınalı dk. 69), Akabueze, Sambou, Hasan Hüzeyin Acar (Hakan Erçelik dk. 46), Alpay Çelebi, Uchenna Ogundu, Amar Begiç, Çağrı Giritlioğlu

Yedekler: Enes Kalyoncu, Erzhan Tokotaev, Fatih Eren, Wriedt Kwasi, Okyere, Jack Karadoğan, Nafican Yardımcı, Seyit Gazanfer

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Ali Akman (dk. 78), Suat Kaya (dk. 90+9) (Çorum FK), Sambou (dk. 41) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Kadir Seven, Ozan Sol (Çorum FK), Hasan Hüseyin Acar, Çağrı Giritlioğlu, Amar Begiç (Şanlıurfaspor) - ÇORUM