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Çorum FK, Pendikspor'u Yenerek Üçte Üç Yapma Hırsında

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Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Pendikspor maçının ardından galibiyetin özgüvenlerini artırdığını belirtti. Takımın bu galibiyetle hedeflerinin daha da yükseğe çıkacağını ifade etti.

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Pendikspor maçının ardından, "Güzel bir galibiyet oldu, özgüvenimizi sahaya yansıttık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Çorum FK, sahasında Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu. Özbalta, "Kendi sahamızda ikinci galibiyetimizi aldık. Son iki haftada aldığımız galibiyetlerin ardından milli araya 3'te 3 yapma arzusu bizde daha fazla arttı. Bunun öncesinde galibiyet serisi yakalama isteğimiz vardı. Yarınki maçların skorlarına baktığımızda belki de ilk 8'e gelebileceğimiz bir noktaya ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Maçın sonlarına doğru saha içerisinde yaşanan gerginlikle ilgili de açıklama da bulunan Özbalta, "Maçın bitimine birkaç dakika kala kazanma hırsıyla insan bazen istemediği şeyleri yapabiliyor. Bir anda topa vurma isteği doğdu bende. Orada rakip takımdan bir oyuncumuzla diyalogumuz oldu, 'Hocam size yakışmadı' dedi. Ben de haklı olduğunu ifade ettim. "Çok iyi bir insansın, sizden bunu beklemezdim" deyince, 'Büyütülecek bir şey yok' dedim. Buradan hem oyuncudan hem Pendikspor camiasından, teknik heyetinden özür dilemek bize düşer. İstem dışı bir hareketti. O anlamda kusuruma bakmasınlar. Onlar da kazanmak için buraya geldiler. Seriyi devam ettirmek istiyorlardı" şeklinde konuştu.

Güzel bir galibiyet kazandıklarını anlatan Özbalta, "Özgüvenimizi sahaya yansıttık. Güzel pozisyonlarımız oldu. Son bölümde savunma anlamında ne yapılması gerekiyorsa oyuncularımız onu yaptılar. Soğuk Çorum akşamında bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza için teşekkür ederim. Uzun bir maraton var, üzerine koymamız gerekiyor. Lig enteresan bir hal alacak gibi duruyor. Bütün maçların stresi yükselecek gibi duruyor. Devre arasına kadar maksimum düzeyde puan toplamak, soğukkanlı kalıp, aklı selim düşünerek itidalli davranmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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