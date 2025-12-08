Haberler

Hüseyin Eroğlu: "Çorum FK'yı hep yukarı taşıyıp sezon sonunda Süper Lig'de olmayı planlıyoruz"

Hüseyin Eroğlu: 'Çorum FK'yı hep yukarı taşıyıp sezon sonunda Süper Lig'de olmayı planlıyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Pendikspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, takımın Süper Lig hedefi doğrultusunda gelişim göstereceklerini ifade etti.

Pendikspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu çok değerli bir galibiyet. Bu moral, motivasyonla hem oyunumuzu geliştireceğiz hem oyuncularımızı geliştireceğiz ve Çorum FK'yi hep yukarı taşıyıp sezon sonunda Süper Lig'de olmayı planlıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, eksiklerini gidererek Süper Lig'e yükselmek için galibiyetler almak istediklerini ifade etti.

Maçta sakatlanan Pendikspor oyuncusu Erdem Gökçe'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Hüseyin Eroğlu, "Kendi sahamızda ilk maçımdı. Çok iyi hazırlandığımız bir hafta. Geçtiğimiz hafta istemediğimiz bir skor almıştık. Çalışma süremiz biraz artınca hem taktiksel hem fiziksel hem mental anlamda iyi bir şekilde geçirdiğimiz haftayı iyi de sonuçlandırdık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktik disiplinine sadık kaldılar. Özellikle ilk yarıda rakibe yaptığımız takım savunmasında kalecemizden topu uzak tutmayı başardık. Fark daha da büyük olabilirdi. İlk yarıda topa sahip olmamız bizim için iyiydi. Ceza sahasında topla buluşmalarda belki istediklerimizi yaptık ama bunu daha da geliştirmek zorundayız. İkinci yarı biraz daha savunmada kalarak rakibimizin üzerimize geldikten sonra geçişten yakalayacağımız pozisyonları değerlendirmek istedik. Çok pozisyon da yakaladık ama değerlendiremedik. Kadromuzda çok fazla alternatifimiz şu an çok yok. Gidişatı değiştirebilme şansımız olsaydı değiştirirdik. Oyuncularımızın hepsi sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Önemli bir maç kazandık. Gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, sürekli bize destek oldular. Eksiklerimiz var. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Bu çok değerli bir galibiyet. Bu moral, motivasyonla hem oyunumuzu geliştireceğiz hem oyuncularımızı geliştireceğiz ve Çorum FK'yı hep yukarı taşıyıp sezon sonunda Süper Lig'de olmayı planlıyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
title