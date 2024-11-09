Çorum FK, Pendikspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig 12. haftasında Çorum FK, sahasında Pendikspor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Kadir Seven'in 45+2. dakikada attığı gol maça damga vurdu.
Trendyol 1. Lig 12. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Miguel topla sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı ortada Samet'ten önce Kadir son anda topa ayak koyarak gole izin vermedi.
28. dakikada Erkan ve Suat paslaşmasında ceza sahası içerisine yapılan ortada Ferhat'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
32. dakikada Atakan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Geraldo'nun kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.
45+2. dakikada sağ kanattan Atakan'ın kullandığı köşe atışında Kadir Seven'in kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Gökmen Baltacı, Kadir Beyaz
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Thomas Verheydt (Ahmethan Köse dk. 55), Suat Kaya (Eren Karadağ dk. 70), Tunahan Ergül (Mehmet Tayfun Dingil dk. 82), Kerem Kalafat, Kadir Seven, Geraldo (Amar Catıc dk. 82), Erkan Kaş (Atila Turan dk. 70)
Yedekler: Mahmut Eren Güler, Hasan Ege Akdoğan, Mustafa Emre Yalçınkaya, Taha İbrahim Rençber, Atakan Cangöz
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Mıguel (Eze dk. 43), Kappel (Enes Keskin dk. 63), Hasan Kılıç (Bekir Karadeniz dk. 88), İbrahim Akdağ, Samet Asatekin, Welinton, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Lima (Jetmir Topalli dk. 88)
Yedekler: Muhammed Hakan Tavukçu, Emre Koyuncu, Erdem Çalık, Furkan Mehmet Doğan, Mustafa Çolak, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Evrim Esendemir
Gol: Kadir Seven (dk. 45+2) (Çorum FK)
Kırmızı kart: Atilla Turan (90+2) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, Kerem Kalafat (Çorum FK), Hasan, Enes Keskin, İbrahim Akdağ, Mesut Özdemir (Pendikspor) - ÇORUM