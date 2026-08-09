Çorum FK, Markus Karlsbakk ile 3+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Çorum FK, son olarak Norveç Ligi ekiplerinden Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Markus Karlsbakk'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı