Çorum FK, Markus Karlsbakk ile 3+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Çorum FK, Norveç Ligi ekibi Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Karlsbakk'ın başarılı bir kariyer geçireceğine inanıldığı belirtilerek, oyuncuya hoş geldin denildi ve yeni yolculuğunda üstün başarılar dilendi. Bu transfer, takımın orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.
Çorum FK, son olarak Norveç Ligi ekiplerinden Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Markus Karlsbakk'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı