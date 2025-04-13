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Çorum FK, Manisa FK'yi 3-2 ile Geçti

Çorum FK, Manisa FK'yi 3-2 ile Geçti
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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 mağlup etti. Maçta goller Eren Karadağ ve Ali Akman'dan gelirken, Manisa FK'nin gollerini Oğuz Gürbulak ve Minchev kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 mağlup etti.

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Ferhat Çalar, Rıdvan Çevik

Çorum FK: Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Loick Landre dk. 74), Zargo Toure, Kadir Seven (Eren Tunalı dk. 82), Atila Turan, Ferhat Yazgan, Coşgun Diniyev, Burak Süleyman, Ali Akman (Ozan Sol dk. 82), Eren Karadağ (Geraldo dk. 73), Thomas Verheydt (Tunahan Ergül dk. 61)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Hasan Ege Akdoğan, Suat Kaya, Ahmethan Köse, Can Efe Bozacı

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Manisa FK: Alperen Uysal, Moryke Fofana, Oğuz Gürbulak (Daniel Ramirez Fernandez dk. 76), Bede Osuji, Dino Hugo Arslanagic, Umut Erdem (Kaan Kanak dk. 81) Demba Diallo (Minchev dk. 46), Mamadou Cissokho (Oktay Gürdal dk. 46), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün (Muhammed Enes Kiprit dk. 46), Birama Toure

Yedekler: Eren Karataş, Ada İbik, Birkan Yılmaz, Kadir Kaan Yurdakul, Efe Taylan Altunkara

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Eren Karadağ (dk. 15), Ali Akman (dk. 21), Eren Karadağ (dk. 71), (Çorum FK), Oğuz Gürbulak (dk. 9 pen.), Minchev (dk. 85) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Kerem Kalafat (Çorum FK), Bede Osuji (Manisa FK) - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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