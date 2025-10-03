Haberler

Çorum FK, Manisa FK'yi 3-1 ile Geçti

Çorum FK, Manisa FK'yi 3-1 ile Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında Çorum FK, sahasında Manisa FK'yi 3-1 mağlup etti. Çorum'un gollerini Braian Samudio (2) ve Oğuz Gürbudak kaydetti.

Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında Çorum FK evinde Manisa FK'yi 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada Oğuz Gürbudak'ın açtığı ortayla buluşan Samudio, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. (1-0)

30. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın verdiği ara pasayla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz Gürbudak, fileleri havalandırdı. (2-0)

38. dakikada Yapılan faulun ardından ceza sahasının dışından serbest vuruş kullanan Yusuf Erdoğan, topu yerden ceza sahasına gönderdi, Samudio düzgün bir şutla farkı 3'e çıkarttı. (3-0)

66. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahasının önünde buluşan Birama Toure, sert bir şutla farkı 2'ye indirdi. (3-1)

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Alparslan Şen, Azad İlhan, Harun Terin

Çorum FK: İbrahim Sehic, Attamah, Arda Şengül (Caner Osmanpaşa dk. 75), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Pedrinho, Braian Samudio, Oğuz Gürbudak (Ferhat Yazgan dk. 75), Danijel Aleksic (Atakan Akkaynak dk. 65), Yusuf Erdoğan, Oğulcan Çağlayan (Emeka Friday Eze dk. 65)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Semih Akyıldız, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Atakan Cangöz, Eren Karadağ

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Manisa FK: Samet Karabatak, Christophe Herelle, Ada İbik, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Birama Toure (Yunus Emre Yüce dk. 82), Yusuf Talum, Jonathan Lindseth, Yassine Benrahou (Muhammed Kibrit dk. 46), Mamadou Cissokho (Kadir Kaan Yurdakul dk. 46), Lois Diony

Yedekler: Vedat Karakuş, Osman Kahraman, Umut Erdem, Emre Akboğa, Saim Sarp Bodur, Ferhat İnal, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Braian Samudio (dk. 8 ve 39), Oğuz Gürburdak (dk. 30) (Çorum FK), Birama Toure (dk. 66) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Atakan Akkaynak (Çorum FK), Mamadou Cissokho, Bartu Göçmen, Birama Toure (Manisa FK) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
Taksim'de kan donduran cinayet: Para vermeyince bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran anlar kamerada! İsteğini yerine getirmeyen adamı katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.