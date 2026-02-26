Haberler

Çorum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması ve dar alan oyunu çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde ise maça yönelik taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Çorum temsilcisi, Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
