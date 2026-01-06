Haberler

Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran Mame Thiam'ı renklerine bağladı

Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran Mame Thiam'ı renklerine bağladı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Mame Thiam ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Thiam'a hoş geldin denildi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Çorum FK, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'la yollarını ayıran 33 yaşındaki Mame Thiam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mame Thiam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Thiam'a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Eyüpspor'da 49 maça çıkan deneyimli futbolcu 18 gol kaydetti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

