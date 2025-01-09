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Çorum FK, Konyaspor’a 1-0 Mağlup Oldu

Çorum FK, Konyaspor’a 1-0 Mağlup Oldu
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 yenilerek gruptaki şansını kaybetti. Konyaspor'un golü Blaz Kramer'den geldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

27. dakikada Ahmethan'ın kaleci Deniz ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

41. dakikada Yasir'in ceza sahasına ortasında Melih İbrahimoğlu'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Blaz Kramer'in şutunda topa ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Mehmet Ali Vardar

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre (Kadir Seven dk. 46), Ferhat Yazgan (Atakan Cangöz dk. 46), Hasanege Akdoğan, Tunahan Ergül (Atakan Akkaynak dk. 59), Ahmethan Köse (Thomas Verheyijdt dk. 46), Mustafa Emre Yalçınkaya, Ozan Sol (Kerem Kalafat dk. 81), Amar Catic (Geraldo dk. 69), Erkan Kaş, Taha İbrahim Rençber

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Kadir Seven, Abdullah Güler, Burak Kılıçoğlu, Ahmet Said Acısu

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Konyaspor: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Adil Demirbağ, Muhammet Tunahan Taşçı (Pedro Henrique dk. 79), Ufuk Akyol (Yusuf Erdoğan dk. 68), Nikola Boranijasevic, Emmanuel Boateng, Hamidou Keyta (Daniel Andreasen dk. 68), Adem Eren Kabak (Marko Jentovic dk. 87), Melih İbrahimoğlu (Oğulcal Ülgün dk. 85), Melih Bostan (Blaz Kramer, dk. 68)

Yedekler: Jakun Waldemar Slowik, Uğurcan Yazğışı, Guilherme, Marko Jentovic, Muzaffer Utku Eriş

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Blaz Kramer (dk. 84) (Konyaspor) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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