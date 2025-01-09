Çorum FK, Konyaspor’a 1-0 Mağlup Oldu
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 yenilerek gruptaki şansını kaybetti. Konyaspor'un golü Blaz Kramer'den geldi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
27. dakikada Ahmethan'ın kaleci Deniz ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.
41. dakikada Yasir'in ceza sahasına ortasında Melih İbrahimoğlu'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Blaz Kramer'in şutunda topa ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Mehmet Ali Vardar
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre (Kadir Seven dk. 46), Ferhat Yazgan (Atakan Cangöz dk. 46), Hasanege Akdoğan, Tunahan Ergül (Atakan Akkaynak dk. 59), Ahmethan Köse (Thomas Verheyijdt dk. 46), Mustafa Emre Yalçınkaya, Ozan Sol (Kerem Kalafat dk. 81), Amar Catic (Geraldo dk. 69), Erkan Kaş, Taha İbrahim Rençber
Yedekler: Mahmut Eren Güler, Kadir Seven, Abdullah Güler, Burak Kılıçoğlu, Ahmet Said Acısu
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Konyaspor: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Adil Demirbağ, Muhammet Tunahan Taşçı (Pedro Henrique dk. 79), Ufuk Akyol (Yusuf Erdoğan dk. 68), Nikola Boranijasevic, Emmanuel Boateng, Hamidou Keyta (Daniel Andreasen dk. 68), Adem Eren Kabak (Marko Jentovic dk. 87), Melih İbrahimoğlu (Oğulcal Ülgün dk. 85), Melih Bostan (Blaz Kramer, dk. 68)
Yedekler: Jakun Waldemar Slowik, Uğurcan Yazğışı, Guilherme, Marko Jentovic, Muzaffer Utku Eriş
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Blaz Kramer (dk. 84) (Konyaspor) - ÇORUM