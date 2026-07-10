Çorum FK, Marcos Felipe'yi renklerine bağladı

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, son olarak Eyüpspor forması giyen tecrübeli file bekçisi Marcos Felipe'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Çorum ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Marcos Felipe'ye hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı