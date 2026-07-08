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Çorum FK, kaleci Erhan Erentürk'ü renklerine bağladı

Çorum FK, kaleci Erhan Erentürk'ü renklerine bağladı
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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Gençlerbirliği'nden kaleci Erhan Erentürk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Çorum FK'dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen kaleci Erhan Erentürk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Erhan Erentürk'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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