Çorum FK, kaleci Arif Şimşir'i renklerine bağladı
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Altınordu'dan 21 yaşındaki kaleci Arif Şimşir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Arif Şimşir'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Altınordu forması giyen 21 yaşındaki Arif Şimşir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan