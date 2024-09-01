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Çorum FK ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı

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1. Lig ekiplerinden Çorum FK, evinde konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Mustafa Pektemek kırmızı kart gördü.

Sakaryaspor : 1-1

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, -

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Sezgin Çınar, Ömer Lütfi Aydın

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 85 Tunahan Ergül), Verheydt, Mehdi (Dk. 46. Ahmethan Köse), Kerem Kalafat (Dk. 90+2 Suat Kaya), Geraldo, Erkan Kaş (Dk. 85 Atila Turan), Eren Karadağ (Dk. 69 Avounou)

SAKARYASPOR: Szumski - Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Alper Uludağ (Dk. 60 Muhammed Hikmet Ertürk), Murat Cem Akpınar, Dos Santos (Dk. 71 Ali Uğurhan Uğurlu), Mustafa Pektemek, Emre Demir (Dk. 65 Zagre), Cebrail Karayel (Dk. 71 Engin Can Aksoy), Rodriguez, Salih Dursun

KIRMIZI KART: Dk. 11 Mustafa Pektemek ( Sakaryaspor )

GOLLER: Dk. 16 Emre Demir ( Sakaryaspor ), Dk. 90+1 Landre (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Cebrail Karayel, Murat Cem Akpınar, Engin Can Aksoy ( Sakaryaspor ), Toure (Çorum FK)

1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

11'inci dakikada hakem Ayberk Demirbaş, VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izledi. Sakaryaspor'un forveti Mustafa Pektemek'in Kerem Kalafat'a yaptığı hareketin kural dışı olduğunu belirleyen hakem, Mustafa Pektemek'e kırmızı kart gösterdi.

16'ncı dakikada Geraldo'nun hücuma çıkarken kaptırdığı topta Dos Santos sağ taraftan hareketlenerek ceza sahası yan çizgisinden topu altıpasa çıkardı. Emre Demir'in vuruşunda Zargo Toure'den sekerek yeniden Emre'ye çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

90+1'inci dakika Avounou'nun ceza sahası sağ çaprazından yerden verdiği pasta Landre, altıpas önünden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol almayınca maç 1-1 sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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