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Çorum FK ile Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

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Çorum FK, 1. Lig'in 2'nci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Nurettin Dinçer Demir, Haydar Avcı,

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loıck Landre, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Sonko dk. 85), Thomas Verheydt, Mehdi Boudjemaa (Daniel dk. 70), Kerem Kalafat, Geraldo, Erkan Karakaş, Eren Karadağ (Kadir dk. 85)

FATİH KARAGÜMRÜK : Emre Bilgin, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Ahmet Tarık dk. 83), Adnan Uğur (Ömer Faruk dk. 83), Dovedan, Tresor, Ahmet Sivri (Çağlayan Kurukalıp dk. 90+4), Paoletti, Emir Tintiş, Baran Demiroğlu (Wesley dk. 53 )

GOLLER: Thomas Weerdet (dk. 8), Geraldo (dk. 79) (Çorum FK), Wesley (dk. 56 ve 69) ( Fatih Karagümrük )

SARI KARTLAR: Zargo Toure, Ferhat Yazgan (Çorum FK), Emir Tinti, Wesley ( Fatih Karagümrük )

Çorum FK, 1. Lig'in 2'nci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

8. dakikada Geraldo'nun pasında ceza sahası içinde Thomas'ın sert vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

56. dakikada sol kanattan Camacho'nun ortasında Wesley topu ağalara gönderdi. 1-1

69. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Wesley meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

79. dakikada Eren'in ortasında ceza sahası içinde Geraldo kafayla topu ağlara yolladı. 2-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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