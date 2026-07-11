Çorum FK, Hüseyin Bulut'u renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, 27 yaşındaki futbolcu Hüseyin Bulut'u transfer etti.

Çorum FK'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hüseyin Bulut ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hüseyin Bulut'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı