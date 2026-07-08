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Çorum FK, Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig ekibi Arca Çorum FK, Beşiktaş'tan 31 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sağ bek Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağlandığı ve futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
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