Çorum FK, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti
Futbolda 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Çorum FK, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta tek golü Suat Kaya kaydetti.
Yusuf ÇINAR / ÇORUM, -
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Kemal Mavi, Arif Dilmeç
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat, Mehmet Tayfun Dingil, Loick Landre, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 90 Eren Karadağ), Mehti Boudjemaa (Dk. 70 Tunahan Ergül), Atakan Akkaynak, Burak Süleyman (Dk. 27 Suat Kaya (Dk. 90 Amar Catic), Kabongo Kasongo (Dk. 70 Thomas Verheydt)
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk - Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Oğuzhan Berber (Dk. 78 Çağrı Fedai), Mikail Okyar, Etebo (Dk. 64 Nalepa), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 48 Amilton Minervino da Silva), Ensar Kemaloğlu (Dk. 78 Aias Aosman), Metehan Mimaroğlu, Moussa Kalilou Djitte (Dk. 64 Mustapha Yatabare),
GOL: Dk. 63 Suat Kaya (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Thomas Verheydt, Kerem Kalafat (Çorum FK) - Mikail Okyar, Sinan Osmanoğlu ( Gençlerbirliği )
FUTBOLDA 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Çorum FK, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.