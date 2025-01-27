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Çorum FK, Genç Santrafor Ali Akman'ı Transfer Etti

Çorum FK, Genç Santrafor Ali Akman'ı Transfer Etti
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Çorum FK, Belçika liginden FC Verbroedering Dender EH Kulübü'nde oynayan 22 yaşındaki genç santrafor Ali Akman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Çorum FK, Belçika liginden FC Verbroedering Dender EH Kulübünde forma giyen genç santrafor Ali Akman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Belçika liginden FC Verbroedering Dender EH Kulübünden transfer Ali Akman'ı transfer etti. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, genç santrfor Akman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Çorum FK, Ali Akman transferini hazırladığı video ile sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan paylaşımda, Akman'ın Çorum'un plaka kodu olan 18 numaralı formayı giydiği görülürken, "Belçika liginden FC Verbroedering Dender EH Kulübünden transfer ettiğimiz Ali Akman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Ali'ye aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Bursaspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki Ali Akman daha sonra Eintracht Frankfurt, NEC Nijmegen, Göztepe ve son olarak Dender EH forması giydi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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