Çorum FK Galibiyetiyle Moral Buldu

Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Manisa FK maçının ardından, "Gerçekten çok farklı bir skor elde edebileceğimiz bir maç oynadık ve galip geldik. Çok keyifliyim. Oyuncu grubumu tek tek tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında Çorum FK evinde Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun oynadıklarını belirten Çavuş, güzel bir galibiyetle milli araya girdiklerini dile getirdi.

Takımın oyun anlayışını geliştirmeye devam ettiğini ifade eden Çağdaş Çavuş, "İyi bir oyun sonrası galibiyet olması çok sevindirici. Başladığımız periyottan itibaren 3 maçtır gelişerek devam eden bir oyun, coşkulu bir oyun var. Bunun da bir şekilde kırılarak meyvesini alabileceğimizi biliyorduk. Bunu oyuncu grubuyla da konuşuyorduk. Neticesinde gerçekten çok farklı bir skor elde edebileceğimiz bir maç oynadık ve galip geldik. Çok keyifliyim. Oyuncu grubumu tek tek tebrik ediyorum. İstediğimiz gibi yaşadık, maç önünü organize edebildiğimiz gibi bugünü de güzel geçirdik. Çok güzel bir galibiyetle devam ettik. Şu anda sadece 9. haftasını oynadığımız bir maçı kazandık. Önümüzde daha 29 maçlık bir süreç var. Bu da bunlardan bir tanesiydi. Bir maçı kazandık, milli araya giriyoruz. Bu milli arayı da çok güzel değerlendirip bundan sonraki periyodu da çok güzel geçireceğimizi biliyoruz. Oyuna başladığımızdaki coşkumuz, oyunun ritmi, temposu ve oyun içerisindeki konumlanmalarda inanılmaz görüntüler vardı. İkinci devrede de oyunu tutarak pozisyonlara girdiğimiz bir oyun vardı. Rakibin bundan önceki süreçte de bulduğu pozisyonlar var, saha içerisindeki organizasyonlar yediğimiz gol itibarıyla olan bir durumdu" diye konuştu.

"Gerçekten oyun gelişerek devam ediyor"

"Bu süreci çok güzel bir şekilde milli arayla değerlendireceğiz" ifadelerine yer veren Çavuş, "Ondan sonra da tekrar ligin bizim için bir startı başlayacak. Çok güzel bir şekilde deplasmanda oynayacağımız Hatay maçıyla devam edeceğiz. İlk geldiğim gün ve son zamanda da söylediğim bir durum vardı. Gerçekten oyun gelişerek devam ediyor. Bizim takımımız bu oyunun üzerinden devam edecek. Rakibin durumuna göre oyunun içerisindeki aksiyonlar ve senaryolar değişebilecek. Buna çok güzel ayak uydurabilen, benim söylediklerimi sahanın içerisinde kendilerine akıl edinmiş bir oyun grubu var. Teşekkür ediyorum. Oyun oynamak ve oyunu bu kadar önde oynayıp bu konsantrasyonu oyunun devamında sağlamak kolay bir şey değil. Bugün de bunu çok güzel şekilde sahaya yansıttılar" diye konuştu. - ÇORUM