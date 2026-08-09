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Çorum FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Çorum FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Topuk Yaylası kampının ardından 2 günlük izin yapan ekip, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Galatasaray maçı hazırlıklarına 11 Ağustos Salı günü yapılacak antrenmanla devam edilecek.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sezona Topuk Yaylası'nda hazırlanan Çorum FK, 6 Ağustos'ta kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı ekip, tesislerinde yeni sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi.

Çorum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına 11 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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