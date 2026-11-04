Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlığını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda rondo ve topla oyun çalışmaları yapıldı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile 8 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, bu bölümün ardından topla yapılan çalışmalara geçti. Antrenmanın devamında 4'e 4 rondo uygulamasına yer verildi. Bu bölümde topa sahip olma, pas bağlantıları ve oyun temposunun korunmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Antrenman planlanan saha uygulamalarının tamamlanmasıyla sona erdi.