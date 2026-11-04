Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlığını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü.

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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile 8 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, bu bölümün ardından topla yapılan çalışmalara geçti. Antrenmanın devamında 4'e 4 rondo uygulamasına yer verildi. Bu bölümde topa sahip olma, pas bağlantıları ve oyun temposunun korunmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Antrenman planlanan saha uygulamalarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı