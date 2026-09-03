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Çorum FK, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çorum FK, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma, dar alan oyunu ve taktiksel çalışmaların ardından kaleli oyunla program tamamlandı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor. 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde ilk antrenmanını dün yapan Çorum ekibi, bugünkü antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Çorum FK'da günün antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Programın devamında futbolcular, dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın sonraki bölümünde Eyüpspor karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlılar, günün programını kaleli oyunla tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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