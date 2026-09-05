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Çorum FK, Eyüpspor Maçına Hazır

Çorum FK, Eyüpspor Maçına Hazır
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve sürat çalışmasıyla devam etti.Futbolcular daha sonra karşılaşmaya yönelik taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde duran top organizasyonları üzerinde duruldu.

Müsabakayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Uğur Uçar, "Taraftarımızla buluşacağımız ilk maç olan Eyüpspor karşılaşması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Stadyumu dolduracak taraftarımızın desteğiyle Süper Lig'deki ilk galibiyetimizi alarak şehrimize ve camiamıza büyük bir mutluluk yaşatmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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