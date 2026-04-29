Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü sahasında Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı. Antrenman, kaleli oyunla sona erdi.
Çorum temsilcisi, Erzurumspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan