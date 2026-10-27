Çorum FK, Erzurumspor FK maçı öncesi Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yaptı

Çorum FK, Erzurumspor FK maçı öncesi Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenmanda rondo, pas, esneklik ve mobilite çalışmalarının ardından salonda kuvvet egzersizleri ile geniş alan oyunu yapıldı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Erzurumspor FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, daha sonra 5'e 2 rondo çalışmasına geçerek topa sahip olma ve pas bağlantıları üzerinde çalıştı. Antrenmanın devamında pas uygulamalarına yer verildi. Bu bölümde topun dolaşımı ve pas temposuna yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Programın devamında esneklik ve mobilite uygulamalarına yer verildi. Futbolcular, ardından salonda genel kuvvete yönelik egzersizler gerçekleştirdi.
Günün son bölümünde geniş alan oyun çalışması yapıldı. Bu bölümde oyun temposu ve takım halinde hareket etme üzerine çalışıldı.