Çorum FK, Erzurumspor FK maçı öncesi Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yaptı

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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Erzurumspor FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, daha sonra 5'e 2 rondo çalışmasına geçerek topa sahip olma ve pas bağlantıları üzerinde çalıştı. Antrenmanın devamında pas uygulamalarına yer verildi. Bu bölümde topun dolaşımı ve pas temposuna yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Programın devamında esneklik ve mobilite uygulamalarına yer verildi. Futbolcular, ardından salonda genel kuvvete yönelik egzersizler gerçekleştirdi.

Günün son bölümünde geniş alan oyun çalışması yapıldı. Bu bölümde oyun temposu ve takım halinde hareket etme üzerine çalışıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı