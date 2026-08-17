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Çorum FK'da genel koordinatör Tahsin Tam

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de genel koordinatörlük görevine, takımın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam'ın getirildiği bildirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de genel koordinatörlük görevine, takımın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam'ın getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Tam'a görevinde başarılar dilendi.

Çorum FK, 2022-2023 sezonunda Tam yönetiminde 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bir sonraki sezon 1. Lig'de 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alınması sonucunda Tam ile yollarını ayırmıştı.

Haziran 2025'te tekrar göreve getirilen Tam'ın ikinci dönemi de kısa sürmüştü.

Kaynak: AA
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