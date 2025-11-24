Çorum FK'da Teknik Direktör Değişikliği: Hüseyin Eroğlu ile Anlaşma Sağlandı

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayıran Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'den bugün yapılan açıklamada Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Açıklamanın ardından, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına varıldı. Eroğlu'nun yarın resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. - ÇORUM