Çorum FK'da Teknik Direktör Değişikliği: Hüseyin Eroğlu ile Anlaşma Sağlandı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'den bugün yapılan açıklamada Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Açıklamanın ardından, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına varıldı. Eroğlu'nun yarın resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor