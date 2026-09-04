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Çorum FK, Çağlar Söyüncü ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Çorum FK, Çağlar Söyüncü ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Çağlar Söyüncü ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Çağlar Söyüncü ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz, kariyerini kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Çağlar; Freiburg, Leicester City, Atlético Madrid ve Fenerbahçe formaları giyerek Bundesliga, Premier League, La Liga ve Trendyol Süper Lig'de görev aldı. Leicester City ile İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşayan milli savunmacı, Türkiye A Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giydi. Ailemize hoş geldin, Çağlar. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılarla dolu bir yolculuk diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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