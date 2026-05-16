Çorum FK taraftarları yarı final galibiyetini coşkuyla kutladı
Trendyol 1. Lig play-off yarı final rövanşında Çorum FK, evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Taraftarlar galibiyeti konvoy ve meşalelerle coşkuyla kutladı.
Trendyol 1. Lig play-off yarı finali rövanş maçında Çorum FK evinde Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Bu sonuçla adını finale yazdıran Çorum FK, Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Galibiyetin ardından Çorum FK taraftarları galibiyet kutlaması yaptı. Şehir merkezinde konvoyla şehir turu atan taraftarlar, daha sonra meşaleler ve marşlar eşliğinde galibiyeti kutladı. - ÇORUM
