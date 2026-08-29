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Çorum FK, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çorum FK, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Futbolcular, salon kuvvet çalışmasının ardından sahada pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan Çorum FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenman, salonunda başladı. Futbolculardan bir grup, programın ilk bölümünde kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Spor salonundaki çalışmanın tamamlanmasının ardından takım halinde sahaya geçen kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş maçına yönelik hazırlıklarına devam etti.

Sahadaki bölüm ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın sonraki bölümünde taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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