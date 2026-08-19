ARCA Çorum FK Başkanı'ndan Minik Taraftara Sürpriz: Fenerbahçe-Lyon Maçında Buluştular
Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe forması çıkarttırılan minik taraftar Göktuğ Alımcı ve ailesiyle Fenerbahçe-Lyon maçında bir araya geldi. Balçık, daha önce eğitim masraflarını üstlendiği Göktuğ ile stadyumda maç izledi.
ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe forması çıkarttırılan minik taraftar Göktuğ Alımcı ve ailesiyle, Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı karşılaşmada bir araya geldi.
Arca Çorum Futbol Kulübü Başkanı Savaş Balçık, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe forması çıkarttırılan Çorumlu minik taraftar Göktuğ Alımcı ve ailesiyle Fenerbahçe - Lyon maçında bir araya geldi. Chobani Stadyumu'nda minik taraftar ve ailesiyle Fenerbahçe - Lyon karşılaşmasını takip etti. Ankara'da yaşanan olayın ardından Göktuğ'un ailesini arayan Balçık, minik taraftarın eğitim hayatı boyunca tüm masraflarını üstlenmişti.