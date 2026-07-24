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Arca Çorum FK’dan A Sınıfı Mali Yeterlilik Başarısı

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- "Biz bu yola günü kurtarmak için değil, Arca Çorum FK'nin geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak için çıktık"

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, kulübün A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Balçık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Arca Çorum FK'nin finansal istikrar, mali yeterlilik ve doğru ekonomik planlama sayesinde Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaştığını belirtti.

Bu başarıyla Çorum FK'nin Süper Lig'de harcama limitleri kaldırılan ender kulüplerinden biri olduğuna dikkati çeken Balçık, "Biz bu yola günü kurtarmak için değil, Arca Çorum FK'nin geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak için çıktık. Biliyoruz ki sabırla, inançla ve mücadeleyle yarın bugünden daha güzel olacak. Taraftarımıza sözümüz var. Adım adım, hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız. Çünkü biz, Anadolu'yuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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