Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde geçekleştirilen antrenman, esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, daha sonra sürat, çeviklik ve çabukluk çalışmaları yaptı. Günün antrenman programı pozisyon odaklı rondo uygulamasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı