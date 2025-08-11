Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Mağlup Etti

Yıldırım Beyazıt ATEŞ/ÇORUM,

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Ömer Faruk Turgay, Cem Özbay, Ogün Kamacı

ÇORUM FK: Ahmet Kıvanç, Joseph Attamah, Arda Hilmi Şengül, Üzeyir Ergüm, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Dk. 64Atakan Cangöz), Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Eren Karadağ), Oğuz Gürbulak(Dk. 65 Atakan Akkaynak), Braian Samudio, Kenan Fakılı (Dk. 46 Pedrinho), Emeka Eze (Dk. 85 Caner Osmanpaşa)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Dk. 77 Çekdar Orhan), Oktay Aydın (Dk. 62 Traore), Dia Saba, Daniel Mosquera, Fernando

GOLLER: Dk. 33 Oğuz Gürbulak, Dk. 88 Atakan Akkaynak (Çorum FK)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Daniel Mosquera (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)

1'inci Lig'in ilk haftasında Çorum FK kendi evinde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.

33'üncü dakikada Eze'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz Gürbulak topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

88'inci dakikada Eren Karadağ'ın ara pasıyla buluşan Atakan Akkaynak topu filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma Çorum FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.