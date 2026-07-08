Haberler

Çorum FK, Altınordu FK'dan Arif Şimşir'i transfer etti

Çorum FK, Altınordu FK'dan Arif Şimşir'i transfer etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Altınordu FK ile anlaşarak 21 yaşındaki kaleci Arif Şimşir'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Altınordu FK ile anlaşarak kaleci Arif Şimşir'i renklerine bağladı.

Çorum FK'den yapılan açıklamada, Altınordu FK ile anlaşılarak 21 yaşındaki kaleci Arif Şimşir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Arif Şimşir'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız

Gazetecinin Yunanlı olduğunu öğrenince söylediği kahkahaya boğdu
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

Erdoğan'dan Meloni'ye: AB ile son pürüzleri kaldıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye 'AB üyeliği' mesajı
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak

NATO'nun 1 numaralı ismi açıkladı! Zirve seneye o ülkede
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a unutulmaz jest

Güney Kore First Lady'sinin jesti Emine Erdoğan'ı mest etti

Rusya'da dizel yakıt ihracatı yasaklandı

Bu görüntüler Putin'i zorda bıraktı! En sonunda tamamen yasakladı