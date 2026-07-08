Çorum FK, Altınordu FK'dan Arif Şimşir'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Altınordu FK ile anlaşarak 21 yaşındaki kaleci Arif Şimşir'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Altınordu FK ile anlaşarak kaleci Arif Şimşir'i renklerine bağladı.
Çorum FK'den yapılan açıklamada, Altınordu FK ile anlaşılarak 21 yaşındaki kaleci Arif Şimşir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Arif Şimşir'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı