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Çorum FK, Yunan yıldız Kyziridis'i kadrosuna kattı

Çorum FK, Yunan yıldız Kyziridis'i kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK, Yunan milli futbolcu Alexandros Kyziridis’i transfer ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Yunan milli futbolcu Alexandros Kyziridis'i transfer ettiğini açıkladı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Alexandros Kyziridis'in transferi için Heart of Midlothian FC ile anlaşıldığı ve 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Alexandros Kyziridis'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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