Haberler

Çorum FK, AZ Alkmaar'dan Alexandre Penetra'yı Transfer Etti

Çorum FK, AZ Alkmaar'dan Alexandre Penetra'yı Transfer Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek olan Çorum FK, son olarak AZ Alkmaar’da forma giyen Portekizli defans oyuncusu Alexandre Penetra’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, son olarak AZ Alkmaar'da forma giyen Portekizli defans oyuncusu Alexandre Penetra'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Alexandre Penetra'nın transferi konusunda AZ Alkmaar ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Alexandre Penetra'ya hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Cem Küçük soruşturması büyüyor! Bir gazeteci daha gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu için yeni karar
Tıp dünyasında çığır açan operasyon: Anne karnında ameliyat edildi

Tıp dünyası bu mucizeyi konuşuyor: Doktorlar inanılmazı başardı
Avrupa'da rekor transfer! Bonservisi kulüp tarihine geçti

Avrupa'da rekor transfer! Bonservisi kulüp tarihine geçti
Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi

Bavulunu kapan o ilçemize akın etti! Emniyet rakam verdi
Çekmeköy'de yol verme kavgası: Tekmeli yumruklu saldırı kamerada

Yerdeyken bile vurmaya devam ettiler! Korku dolu anlar kamerada
Sebte'de yakalanan Faslı göçmenler hareket halindeki askeri araçtan atlayıp kaçtı

Göçmenlerin umudu sürüyor! Hareket halindeki askeri araçtan atladılar

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı