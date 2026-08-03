Çorum FK, AZ Alkmaar'dan Alexandre Penetra'yı Transfer Etti

Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, son olarak AZ Alkmaar'da forma giyen Portekizli defans oyuncusu Alexandre Penetra'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Alexandre Penetra'nın transferi konusunda AZ Alkmaar ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Alexandre Penetra'ya hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı