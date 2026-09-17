Çorum FK, Alanyaspor mesaisini sürdürdü

Çorum FK, Alanyaspor mesaisini sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, programın sonraki bölümünde sürat çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında Alanyaspor karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışma yapıldı. Kırmızı-siyahlılar, günün programını çift kale oyunla tamamladı.
Öte yandan, Çorum FK'dan yapılan açıklamada Venezuela A Milli Takımı'nın yaklaşan karşılaşmaları için belirlenen kadroya davet edilen Jesus Ramirez'e "başarı" dilendi.