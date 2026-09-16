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Çorum FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çorum FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Alanya spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, spor salonunda başladı. Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması yaptı. Salon programının ardından sahaya geçen kırmızı-siyahlılar, çalışmalarına dinamik ısınmayla devam etti.

Kırmızı-siyahlı ekip daha sonra Alanyaspor karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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