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Çorum FK, 13 Ekim'de Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlığını sürdürdü

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Çorum FK, 13 Ekim'de Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlığını sürdürdü
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Çorum FK, 13 Ekim'de sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanda fiziksel çalışmaların yanı sıra pas, top kapma ve taktiksel organizasyonlara ağırlık verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, 13 Ekim'de kendi sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, fiziksel çalışmaların yanı sıra pas, top kapma ve taktiksel organizasyonlara ağırlık verdi.

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, futbolcuların sahaya geçerek gerçekleştirdiği koordinasyon hareketleriyle devam etti. Sahadaki çalışmanın ilk bölümünde top kapma oyunu oynayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra pas ve kontrol organizasyonları üzerinde durdu. Günün antrenmanı, çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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