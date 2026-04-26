Çorum'da Galatasaray taraftarları derbi galibiyetini kutladı

Çorum'da Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisinin ardından meydanda toplanıp halay çekerek galibiyet kutlaması yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından Çorum'da taraftarlar sokağa çıkarak kutlama yaptı. Bazı taraftarlar Saat Kulesi Meydanı'nda toplanarak davul, zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaparken, bazı vatandaşlar ise araçlarıyla katıldıkları konvoyda kornalar ve marşlar eşliğinde galibiyet sevinci yaşadı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı