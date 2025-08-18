Çoruhlu FK, Altyapı Yapılanmasına Gidiyor

İzmir Çoruhlu FK, teknik direktör Engin Dursun'u atayarak transfere yönelirken, altyapı faaliyetlerine de yeniden başladı. Bergama'dan İzmir'e taşınan kulüp, altyapı sorumluluğuna Hüseyin Toydemir'i getirdi ve futbol akademisini kurumsal bir yapıyla yeniden faaliyete geçirecek.

KULÜBÜ devretme veya İzmirspor'la birleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca teknik direktörlük görevine Engin Dursun'u getirip transfere yönelen İzmir Çoruhlu FK, altyapıda yapılanmaya gitti. Daha önce kulüp merkezi Bergama'dan İzmir'e taşınırken Bergama'da bırakılan altyapıda faaliyetler tekrar başladı. Çoruhlu FK'da altyapı sorumluluğu görevine Hüseyin Toydemir getirildi. Futbol akademisini kurumsal bir yapıyla tekrar İzmir'de faaliyete geçirecek Çoruhlu FK'nın tüm yaş kategorilerinde liglere katılacağı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
