Çoruhlu FK, Altyapı Yapılanmasına Gidiyor

KULÜBÜ devretme veya İzmirspor'la birleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca teknik direktörlük görevine Engin Dursun'u getirip transfere yönelen İzmir Çoruhlu FK, altyapıda yapılanmaya gitti. Daha önce kulüp merkezi Bergama'dan İzmir'e taşınırken Bergama'da bırakılan altyapıda faaliyetler tekrar başladı. Çoruhlu FK'da altyapı sorumluluğu görevine Hüseyin Toydemir getirildi. Futbol akademisini kurumsal bir yapıyla tekrar İzmir'de faaliyete geçirecek Çoruhlu FK'nın tüm yaş kategorilerinde liglere katılacağı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor