Çorluspor 1947'nin 2'nci Lig'e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı

Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ), - 3'üncü Lig yükselme play-off final maçında Çorluspor 1947'nin, Malatya Yeşilyurtspor'u 1-0 yenerek 2'nci Lig'e yükselmesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde coşkuyla kutlandı. İlçe meydanında kurulan dev ekrandan maçı izleyen taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

3'üncü Lig yükselme play-off final maçında Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Çorluspor 1947, 78'inci dakikada Muhammet Arslantaş'ın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanarak 2'nci Lig'e yükseldi.

Karşılaşma, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan büyük ekranda canlı izlendi. Maçın bitiş düdüğüyle taraftarlar, takımlarının 2'nci Lig'e yükselişini kutladı. Bazı vatandaşlar da araçlarıyla ilçede tur atarak sevinçlerini yaşadı. Çorluspor 1947, 2'nci Lig'e yükselen beşinci takım oldu.

