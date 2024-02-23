Corinthians'ın Genç Futbolcusu Dimas'ın Evdeki Skandalı: Kız Arkadaşı İlişki Sırasında Hayatını Kaybetti

Corinthians takımının U 20 formasını giyen Dimas Candido de Oliveira Filho, 19 yaşındaki Livia Gabriele da Silva Matos ile kendi evinde ilişkiye girdiği sırada, kız arkadaşı fenalaştı.

Dimas, eve sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki genç kızın defalarca kalp krizi geçirdiğini ve cinsel organında ciddi kanmalar olduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Livia, hayatını kaybetti.

Doktorlar, ölüm nedenini kalp krizi ve vajinal çatlak olarak belirledi.

Çiftin, ilişki öncesi alkol ve uyuşturucu almadığı tespit edilirken polise ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Hemşirelik öğrencisi olan Livia'nın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Dimas, geçen yılın nisan ayında Corinthians takımının U 20 takımında kiralık oynayamaya başladı ve gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çekmeyi başardı.