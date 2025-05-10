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Corendon Tahtalı Run to Sky Yarışı 11. Kez Gerçekleşti

Corendon Tahtalı Run to Sky Yarışı 11. Kez Gerçekleşti
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Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Corendon Tahtalı Run to Sky yarışı, 25 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erdi. Kadınlar ve erkeklerde parkur rekorları kırıldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 11'incisi yapılan Corendon Tahtalı Run to Sky'da 25 ülkeden 400 sporcu denizde başlayıp 2 bin 365 metre yükseklikte Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona eren parkurda birincilik için mücadele etti.

Türkiye'nin en zorlu yüksek dağ yarışlarından Corendon Tahtalı Run to Sky'da sporcular denizden başlayarak 2 bin 365 metre yükseklikte Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaştı. Bu yıl ilk kez Skyrunner World Series takviminde yer alan ve dünya şampiyonası serisinin en zorlu parkurlarından biri olarak konumlanan Corendon Tahtalı Run to Sky'da 3 farklı parkurda 25 ülkeden 400 sporcu mücadele etti. Dünyanın dört bir yanından gelen elit atletler ve doğa tutkunu koşucuların yarışında ilk 9 sporcu 3 saat 21 dakikalık parkur rekorunun altında derece yaptı. Kadınlarda ve erkeklerde parkur rekoru kırıldı.

Yarışta Run to Sky (27K) parkurunda 3 saat 17 dakika 11 saniyeyle kadınlarda Anastacia Rubtsova, erkeklerde ise 2 saat 46 dakika 23 saniyeyle Alain Santamaria birinci oldu. KemeRun (12K) etabında ise kadınlarda Eylül Şenal 1 saat 7 dakika 51 saniyeyle ve erkeklerde Kasım Çağlar 57 dakika 49 saniyeyle birinciliği elde etti. Berg Sky Race (65K) parkurunda ise kadınlarda Nadezhda Tishchenko 9 saat 59 dakika 57 saniyede, erkeklerde Ilya Tishchenko 8 saat 45 dakika 49 saniyede zafere ulaştı. Dereceye giren sporcular Skyrunner World Series puanı kazandı. Skyrace yarışlarında kadın-erkek ilk 10 dereceye giren atletler para ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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