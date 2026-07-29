Corendon, Antalyaspor Stadyum isim sponsorluğunun sona erdiğini duyurdu

Corendon, 2019-2020 sezonunda forma sponsorluğu ile başlayan, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finaline özel hazırlanan takım uçağıyla devam edip son olarak stadyum isim sponsorluğu ile süren Antalyaspor iş birliğinin tarafların karşılıklı mutabakatı doğrultusunda sona erdiğini duyurdu.

Corendon tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "4 sezon boyunca adını taşıyan Corendon Airlines Park, yalnızca bir stadyum ismi değil Antalya'ya duyduğumuz bağlılığı, spora verdiğimiz desteği ve Antalyaspor ile kurduğumuz güçlü iş birliğini simgeleyen önemli bir değer olmuştur. Bu süreç boyunca Antalyaspor camiasıyla birlikte pek çok unutulmaz ana tanıklık etmekten ve kulübün yolculuğunun bir parçası olmaktan büyük gurur duyduk. İş birliğimiz süresince emeği geçen kulüp yöneticilerine, teknik ekibe, sporculara, taraftarlara ve Antalyaspor ailesine teşekkür ediyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca Corendon Airlines olarak, kuruluşundan bu yana sporu ve sporun sürdürülebilir gelişimini desteklemeyi temel değerlerden biri olarak gördükleri hatırlatılarak, "Antalya'nın bir markası olarak kentimizin sporuna ve değerlerine katkı sunmayı, farklı proje ve iş birlikleriyle bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Antalyaspor'a yeni dönemde başarılar diliyor, kulübün Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı