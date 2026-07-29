Haberler

Corendon, Antalyaspor Stadyum isim sponsorluğunun sona erdiğini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon, 2019-2020 sezonunda forma sponsorluğu ile başlayan, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finaline özel hazırlanan takım uçağıyla devam edip son olarak stadyum isim sponsorluğu ile süren Antalyaspor iş birliğinin tarafların karşılıklı mutabakatı doğrultusunda sona erdiğini duyurdu.

Corendon, 2019-2020 sezonunda forma sponsorluğu ile başlayan, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finaline özel hazırlanan takım uçağıyla devam edip son olarak stadyum isim sponsorluğu ile süren Antalyaspor iş birliğinin tarafların karşılıklı mutabakatı doğrultusunda sona erdiğini duyurdu.

Corendon tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "4 sezon boyunca adını taşıyan Corendon Airlines Park, yalnızca bir stadyum ismi değil Antalya'ya duyduğumuz bağlılığı, spora verdiğimiz desteği ve Antalyaspor ile kurduğumuz güçlü iş birliğini simgeleyen önemli bir değer olmuştur. Bu süreç boyunca Antalyaspor camiasıyla birlikte pek çok unutulmaz ana tanıklık etmekten ve kulübün yolculuğunun bir parçası olmaktan büyük gurur duyduk. İş birliğimiz süresince emeği geçen kulüp yöneticilerine, teknik ekibe, sporculara, taraftarlara ve Antalyaspor ailesine teşekkür ediyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca Corendon Airlines olarak, kuruluşundan bu yana sporu ve sporun sürdürülebilir gelişimini desteklemeyi temel değerlerden biri olarak gördükleri hatırlatılarak, "Antalya'nın bir markası olarak kentimizin sporuna ve değerlerine katkı sunmayı, farklı proje ve iş birlikleriyle bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Antalyaspor'a yeni dönemde başarılar diliyor, kulübün Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

Hadi şimdi yap artistliği! Görüntüyü izleyen polis hemen düğmeye bastı
Pep Guardiola'dan Filistinli çocuklara anlamlı destek

Her gören aynı yorumu yapıyor: Sen ne güzel bir adamsın

Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü

AVM yerle bir oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kenan Doğulu ile Beren Saat’ten 12. yıl dönümü kutlaması

Kenan Doğulu ile Beren Saat’ten 12. yıl dönümü kutlaması
Malazgirt'in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı

950 yıllık gizem çözülüyor: İlk kez gün yüzüne çıkarılıyor
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor