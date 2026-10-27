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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup etti

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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup etti
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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup etti. Alanyaspor'un golleri Hwang, Omar Ben Ali, Cedric ve Yusuf Özdemir'den geldi; Bingölspor'un tek golünü Baran Sarka attı.

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör

CORENDON ALANYASPOR: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Maestro, (Dk. 46 Hagi), Yusuf Özdemir, Enes Keskin, Soro, İzzet Çelik (Dk. 76 Lima), Hwang, (Dk. 46 Cedric), Emre Demir (Dk. 66 İbrahim Kaya) Meschack, Omar Ben Ali (Dk. 66 Arda Usluoğlu)

12 BİNGÖLSPOR: Yusuf Karagöz, Kerem Çağatay, (Dk. 60 Hasan Ayaroğlu), Berkay Muratoğlu, Emirhan Çavuş, Melih Alcu, (Dk. 78 Ahmet Furkan Özcan), Sergen Yatağan (Dk. 15 Talha Bulut), Muhammet Furkan Azak (Dk.46 Baran Sarka), Koray Yağcı, Aykut Hamdi Tezcan, Civan Süer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 60 Cem Ekinci)

GOLLER: Dk. 1 Hwang, Dk. 6 Omar Ben Ali, Dk. 77 Cedric, Dk. 90+1 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor ), Dk. 66 Baran Sarka ( 12 Bingölspor )

SARI KARTLAR: Hagi (Corendon Alanyaspor ), Melih Alcu ( 12 Bingölspor )

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup etti.

1'inci dakikada Sergen'in hatalı geri pasında topu kazanan Hwang, kaleci Mert Furkan'ın önde olduğunu görünce ceza sahası yayı içerisinden yaptığı plaseyle takımını öne geçirdi: 1-0.

6'ncı dakikada savunmadan çıkarken kaybedilen top sonrasında Meschack pasını sağındaki Omar Ben Ali'ye çıkardı. Omar Ben Ali ceza sahası yayı gerisinden sağ ayağıyla şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top kaleci Mert Furkan'ın solundan ağlarla buluştu: 2-0.

66'ncı dakikada Hasan'ın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği serbest vuruşta yaşanan karambol sonrası savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışına açıldı. Baran ceza sahası dışı sağ çaprazından sağ ayağıyla gelişine yakın köşeye yerden yaptığı sert vuruşta ağları havalandırdı: 2-1.

77'nci dakikada Ivan Cedric şık bir topuk pasıyla topu Arda'ya oynadı. Arda tek pasla topu Meschack'a çıkardı. Meschack da tek pasla topu Ivan Cedric'in önüne çıkardı. Ivan Cedric ceza sahası içi solundan sol ayağıyla uzak köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 3-1.

90+1'inci dakikada Ivan Cedric orta alanda şık bir vücut çalımıyla rakibini geçtikten sonra pasını İbrahim'e çıkardı. İbrahim yay içerisinden ara pasını sol kanattan savunma arkasına sızan Yusuf'un koşu yoluna gönderdi. Yusuf ceza sahası içi solundan, dar açıdan sol ayağıyla yakın köşeye yerden yaptığı vuruşla toplu ağlarla buluşturdu: 4-1.

Karşılaşma Corendon Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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