Corendon Alanyaspor, Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti

Corendon Alanyaspor, Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi teknik ekip ve futbolcularını sağlık kontrolünden geçirdi. Anatolia Hospital Alanya'da gerçekleştirilen kontrollerde çeşitli sağlık muayeneleri yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik ve idari kadro ile futbolcular, Anatolia Hospital Alanya'da sağlık kontrolünden geçirildi.

İki gün süren kontrollerde, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, kulak-burun-boğaz bölümlerinde muayene edilen teknik heyet ve futbolcuların, efor, akciğer ve kan testleri yapıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var

İzmir felaketi yaşıyor! Alevler otoyolu sardı, can kaybı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.