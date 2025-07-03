Corendon Alanyaspor, Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti
Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi teknik ekip ve futbolcularını sağlık kontrolünden geçirdi. Anatolia Hospital Alanya'da gerçekleştirilen kontrollerde çeşitli sağlık muayeneleri yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik ve idari kadro ile futbolcular, Anatolia Hospital Alanya'da sağlık kontrolünden geçirildi.
İki gün süren kontrollerde, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, kulak-burun-boğaz bölümlerinde muayene edilen teknik heyet ve futbolcuların, efor, akciğer ve kan testleri yapıldı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor