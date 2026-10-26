Corendon Alanyaspor, yarın 12 Bingölspor ile oynayacağı maçın hazırlığını tamamladı

Corendon Alanyaspor, yarın 12 Bingölspor ile oynayacağı maçın hazırlığını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda yarın 12 Bingölspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda yarın 12 Bingölspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Corendon Alanyaspor ile 12 Bingölspor arasında Alanya Oba Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30 başlayacak.
Kaynak: AA